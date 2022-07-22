أعلن نادي بوماس المكسيكي، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع نجم برشلونة الإسباني السابق، البرازيلي داني ألفيس في الميركاتو الصيفي الحالي.

بوماس يتعاقد مع داني ألفيس

وكان داني ألفيس قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بنهاية منافسات الموسم الماضي، ليوقع إلى بوماس المكسيكي في صفقة انتقال حر.

وتوصل النادي المكسيكي إلى اتفاق مع ألفيس صاحب الـ39 عامًا قبل أسابيع، بعد رحيله عن برشلونة، قبل أن يوقع على عقد لمدة عام واحد فقط حتى يونيو 2023.

ومن المقرر أن يبدأ داني ألفيس مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوماس المكسيكي بمواجهة برشلونة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، يوم 7 أغسطس المقبل، في كأس خوان جامبر.

مسيرة مميزة مع برشلونة

وكان ألفيس قد عاد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر، ورحل عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم.

وسبق أن لعب ألفيس لمدة 8 سنوات مع برشلونة، وتوج بـ23 لقبًا، وهي؛ الدوري الإسباني 6 مرات، و4 مرات لكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، 3 مرات لكل من دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.