نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في تحقيق فوز كبير وديًا على نظيره إنتر ميامي الأمريكي بسداسية دون رد، فجر اليوم الأربعاء.

فوز برشلونة ضد إنتر ميامي

وشهدت المباراة الودية استعدادًا للموسم الجديد، مشاركة النجم البرازيلي رافينيا القادم إلى صفوف الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من ليدز يونايتد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأت مباراة برشلونة ضد إنتر ميامي بشكل سريع، وسط سيطرة للفريق الكتالوني، قبل أن ينجح الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 19 دقيقة.

ونجح رافينيا في وضع بصمته سريعًا، وهز الشباك عند الدقيقة 25، وعزز أنسو فاتي تقدم الفريق الكتالوني بهدف ثالث عند الدقيقة 41، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم برشلونة ضد إنتر ميامي بثلاثة أهداف دون رد.

محاولات مستمرة وغياب ليفاندوفسكي

وواصل لاعبو البارشا الضغط مع بداية أحداث الشوط الثاني، ونجح جافي في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 55، وأحرز ممفيس ديباي الهدف الخامس عند الدقيقة 69، قبل أن يكمل عقمان ديمبلي السداسية بعد دقيقة واحدة.

وغاب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد إنتر ميامي، وذلك بعد إعلان الفريق الكتالوني عن النجاح في ضمه من بايرن ميونيخ الألماني.