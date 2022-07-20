يبدو أن البرازيلي أنسيلمو أصبح قريبًا من مغادرة نادي النصر خلال صيف 2022.

اللاعب البرازيلي كان انضم إلى النصر في صيف 2021 على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد قادمًا من نادي الوحدة، لكن يبدو أن النصر لن يُفعّل بند الشراء النهائي.

اللاعب البرازيلي تم استبعاده من قائمة أصفر الرياض المشاركة في معسكر مدينة ماربيا الإسبانية، مما يدل على اقترابه من العودة لنادي الوحدة.

أنسيلمو خارج قائمة معسكر ماربيا:

وشملت قائمة أصفر الرياض تحضيرًا للموسم الجديد كلًّا من “أوسبينا، وليد عبدالله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي، سلطان الغنام، حمد المنصور، غيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، محمد فتيل، يوسف حقوي، عبدالله الخيبري علي الحسن، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، جلال الدين مشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا، عبدالفتاح آدم، محمد مران، فينسينت أبو بكر”.