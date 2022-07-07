تترقب الجماهير انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/ 2023، وسط استعدادات قوية من جميع الفرق.

النسخة الجديدة بدون فرق جديدة

ونجحت أندية الخليج، العدالة والوحدة في خطف بطاقات التأهل إلى منافسات النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستنطلق يوم 25 من شهر أغسطس المقبل.

وسبق للفرق الثلاثة الصاعدة المشاركة في نسخ ماضية من الدوري السعودي للمحترفين، ليكون الموسم المقبل هو الثالث الذي يخلو من الأندية الجديدة في البطولة منذ موسم 2008/ 2009.

ومنذ استحداث بطولة المحترفين قبل 14 عامًا، استقبلت المسابقة العديد من الفرق التي شاركت للمرة الأولى، باستثنائي نسختي 2015/ 2016، و2018/ 2019، وذلك بالإضافة إلى الموسم المقبل.

الهلال بطل الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).