هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جمعية الغولف للمحترفين الأمريكية، المعروفة بالحروف الأولى PGA، وفي المقابل أشاد ببطولة LIV Golf التي يمولها صندوق الاستثمارات العامة ضمن اقتناصة لفرص الاستثمار في الرياضة العالمية، وذلك في إطار تنويع الاقتصاد ضمن برنامج رؤية 2030 الطموحة.

رأي دونالد ترامب في بطولة LIV

وكتب دونالد ترامب منشورًا على موقع Truth Social قائلًا: كل لاعبي الجولف الذين يظلون مخلصين بجميع الأشكال لـ جمعية PGA غير المخلصة، سيدفعون ثمناً باهظاً، ولن يحصلوا على شيء سوى الشكر من مسؤولي PGA الذين يجنون ملايين الدولارات سنويًا.

وتابع الرئيس السابق دونالد ترامب: إذا لم تأخذ المال الآن، فلن تحصل على أي شيء لاحقًا، وحينها فقط ستعرف مدى ذكاء الموقعين الأوائل، بحسب ما نقلت شبكة CNN الأمريكية.

السعودية المنافس الجديد لأمريكا في الجولف

وبحسب الـ CNN، فإن LIV Golf هو المنافس الجديد لـ PGA Tour، وبالفعل تمكن صندوق الاستثمارات العامة من جذب لاعبي الجولف البارزين ومن أبرزهم فيل ميكلسون وداستن جونسون.

وفي المقابل، تمنع الجمعية الأمريكية لاعبيها من الانضمام إلى بطولة LIV، وعن ذلك قال اللاعب ميكلسون: هذه فرصة لا تتكرر في العمر للاعبين، ومع ذلك فإن تلك الفرصة تُظهر حقيقة عمل جمعية PGA، حيث تحب التظاهر بأنها ديمقراطية، لكنها في الحقيقة ديكتاتورية.

وبالفعل، كان قد انسحب العديد من نجوم كبار من جمعية PGA بسبب القيود التي تفرضها على اللاعبين، وذلك لاعتبارها بطولة LIV منافسة وموازية لبطولاتها.