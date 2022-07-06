يسيطر الغموض على مستقبل النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الرياضي الجديد.

جدل بشأن مستقبل ديلغادو

وقال ديلغادو خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة bolavip البرازيلية عن برامج Cancelados التليفزيونية: “هناك حقيقة واحدة فقط، أريد العودة للبرازيل، نعم أمتلك عرضين برازيليين”.

وتابع ديلغادو: “لدي وعد مع ماركوس براز؛ نائب رئيس نادي فلامنجو، وأنا إذا وعدت، أفي بوعدي، لم يتم الاتفاق على كل شيء بعد، لا أعلم ما إذا كنت سأعود للسعودية أم سأبقى في البرازيل، حتى أنني لم أشترِ تذكرة العودة للهلال بعد”.

وأضاف: “عندما أعود للبرازيل سيكون لفلامنجو الأفضلية دائمًا، هذا بسبب المودة والاهتمام والاحترام الذي بيني وبين ماركوس براز، لكن إذا لم ينجح الأمر بحكم أن القرار ليس قراره بمفرده، فلدي عدة عروض أخرى، أي أنه إذا لم تتم صفقة انتقالي لفلامنجو، فسأنتقل لأي نادٍ برازيلي آخر”.

على الجانب الآخر، أكدت تقارير صحافية أخرى أن المقصود من تصريحات ديلغادو أنه لم يحجز تذاكر العودة إلى السعودية حتى الآن، ولكنه شدد على استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم المقبل، وفي حالة عودته إلى البرازيل سيكون من خلال نادي فلامنجو.

الهلال بطل الدوري

وساهم اللاعب البرازيلي في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثالث على التوالي بعد منافسة قوية مع الاتحاد حتى الجولات الأخيرة.