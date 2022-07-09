أكمل نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء أمس الجمعة، إجراءات تعاقده مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

دي ماريا أول صفقة ليوفنتوس في صيف 2022:

وأصبح اللاعب الأرجنتيني أول صفقة للبيانكونيري في صيف 2022 حيث تم التعاقد معه بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

أبرز الصفقات المنضمة لليوفي بالمجان:

وسبق لـ يوفنتوس أن تعاقد مع صفقات مجانية بعد انتهاء عقود اللاعبين مع أنديتهم السابقة قبل اليوفي وهم “بول بوجبا لاعب منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي، أندريا بيرلو لاعب المنتخب الإيطالي سابقًا حيث انضم لليوفي في 2011 قادمًا من ميلان بعد نهاية عقده”.

كذلك تعاقد يوفنتوس مع الإيطالي فابيو كانافارو مدافع المنتخب الإيطالي سابقًا عندما انتهى عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني في 2009.

الألماني سامي خضيرة انضم لليوفي كصفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد في 2015، كذلك البرازيلي داني ألفيش انضم ليوفنتوس كصفقة انتقال حر قادمًا من برشلونة في عام 2016.

ولعب النجم الأرجنتيني دي ماريا صاحب الـ34 عامًا مع فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة من 2015 إلى 2022 لمدة 7 سنوات، كما سبق له اللعب لأندية روساريو سنترال الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويسعى اليوفي إلى تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث لم يُتوج بالدوري الإيطالي في موسم 2021/ 2022 حيث فاز به فريق ميلان.