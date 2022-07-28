حسم نجم برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونج موقفه النهائي من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.

دي يونج يرفض الانضمام لمانشستر يونايتد

وذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن النجم الهولندي دي يونج أبلغ مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأنه لن ينضم إلى صفوفه هذا الصيف، كما أكد لزملائه في برشلونة استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ديلي مي”ل البريطانية، أن قرار اللاعب، سيحبط مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تن هاج، الذي كان يرغب في العمل مجددًا بعد رحل عن صفوف أياكس أمستردام في صيف 2019.

اتفاق برشلونة ومانشستر يونايتد على الصفقة

وكانت تقارير صحافية، قد أكدت إتمام الاتفاق بين برشلونة ومانشستر يونايتد، على انتقال دي يونج إلى الفريق الإنجليزي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية زيادتها 8.5 ملايين جنيه إسترليني، على شكل إضافات.

ولا يرغب الهولندي الدولي في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ويأمل أيضًا في الحصول على ما يعادل 17 مليون جنيه إسترليني، كأجور مؤجلة ومكافآت لا تزال مستحقة على إدارة البارشا.