كشف مدرب المرينغي، كارلو أنشيلوتي سبب خسارة الريال ضد برشلونة في الكلاسيكو الودي الذي أُقيم، فجر اليوم الأحد.

خسارة الريال ضد برشلونة وديًا

وأُقيمت مباراة الريال ضد برشلونة على ملعب “كشمان فيلد” في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهى الكلاسيكو بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله الوافد الجديد، البرازيلي رافينيا من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 27.

أنشيلوتي يعلق على نتيجة الكلاسيكو الودي

وقال المدرب الإيطالي خلال تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسباني: “مباراة الريال ضد برشلونة كانت جيدة وبها ندية، خاصة خلال أحداث الشوط الأول”.

ولفت أنشيلوتي إلى أنه حاول الدفع باللاعبين الجدد خلال الكلاسيكو الودي، من أجل منحهم فرصة التكيف بشكل أسرع مع طريقة لعب ريال مدريد، وتابع: “حاولت أيضًا منح الجميع دقائق للعب، لرفع حالاتهم البدنية”.

وشدد على أن المرينغي عانى في بناء الهجمات من الخلف في مباراة الريال ضد برشلونة، قبل أن تتحسن الأمور كثيرًا وتصبح أكثر سهولة بنزول ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، كاسيميرو، توني كروس ولوكا مودريتش.

وواصل أنشيلوتي تصريحاته بشأن الكلاسيكو قائلًا: “اللاعبون الصغار لعبوا بشكل جيد جدا على الصعيد الدفاعي، لكنهم يلعبون معا لأول مرة”.

وعن سبب اعتماده على أنطونيو روديجر كظهير أيسر، قال: “لقد أعجبني ما قدمه على الجانب، فأنا لست مجنونًا وأعلم أنه ليس مركزه، لكنه ذكي للغاية، فهو بإمكانه اللعب في هذا المركز، أو المناوبة بينه وبين ديفيد ألابا”.