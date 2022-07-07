رغم محاولته المقاومة والاستمرار بعد موجة الاستقالات التي ضربت فريقه خلال الأيام الأخيرة أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن استقالته من رئاسة حزب المحافظين.

وكان جونوسون أكد أمس أنه باقٍ في منصبه، مشيرًا إلى أن الحكومات في وقت الأزمات مطلوب منها الاستمرار في العمل وليس الاستقالة.

أزمة الاستقالات ترغم بوريس جونسون على الرحيل

وتسارعت تطورات الأزمة السياسية في بريطانيا، خلال الساعات الأخيرة، إذ ارتفع عدد الاستقالات بين المسؤولين في حزب المحافظين الحاكم إلى 55.

ووفقا لموقع “بلومبرغ”، فإن المرشح الأبرز لخلافة جونسون في منصب رئاسة حزب المحافظين، وبالتالي لمنصب رئاسة وزراء البلاد، هي وزيرة التجارة بيني موردانت.

وتمتلك موردانت صيتاً كبيراً داخل حزب المحافظين، ولعبت دورا محوريا في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، كما تمتلك موردانت شخصية قوية وقيادية.