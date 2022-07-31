رد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني على انتقادات الألماني جوليان ناجلسمان مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني، عقب ضمّ برشلونة للاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وكان البايرن حاول إفشال الصفقة في أكثر من مناسبة لكن رغبة ليفاندوفسكي في الانضمام لـ برشلونة حسمت الصفقة.

رئيس برشلونة ينتقد تصريحات مدرب بايرن ميونخ

وعلق لابورتا قائلًا: “لـ صحيفة Sport: ” معقول ما يقال لقد استفاد البايرن من الصفقة وامتلئت خزائنه بالمال ما يقوم به الفريق الألماني، هو تشويه للواقع، ربما لا يعرفون قيمة برشلونة”.

وواصل لابورتا: “أولئك الذين فوجئوا بصفقات برشلونة يجب أن يكونوا هادئين لأنهم يمكن أن تحدث لهم مفاجآت أكبر وأكثر، أرى بعض المنافسين غير مرتاحين لكيفية قيامنا بالصفقات وهذا يعني أننا نقوم بها بشكل جيد، أحترم جميع الآراء ولكن من الواضح أنهم قلقون من أننا سننافس مرة أخرى، سنراهم على أرض الملعب”.

يذكر أن تعاقد البايرن مع السنغالي ساديو ماني جاء تعويضًا لرحيل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، المنضم حديثًا لصفوف نادي برشلونة.

وكان بايرن ميونخ تُوج أمس بلقب كأس السوبر الألماني على حساب فريق لايبزيج بنتجة 5-3.

وسجل ماني هدفًا من خماسية البايرن في شباك لايبزيج، بينما سجل للبايرن كل من جمال موسيالا وبينجامين بافارد وسيرجي جنابري وليروي ساني.

بينما سجل لفريق لايبزيج كل من كريستوفر نكونكو وداني أولمو ومارسيل هالستينبرغ.

اللاعب السنغالي كان احتفل بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 مع جماهير البايرن أمس خلال المباراة.