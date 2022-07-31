نجح السنغالي ساديو ماني في أن يفوز بأول ألقابه مع ناديه الجديد بايرن ميونخ الألماني، بالفوز بلقب السوبر الألماني على حساب نادي لايبزيج بخماسية مقابل 3 أهداف أمس السبت.

ماني يُبدع في أول لقاء رسمي مع بايرن ميونخ

وسجل ماني هدفًا من خماسية البايرن في شباك لايبزيج، بينما سجل للبايرن كل من جمال موسيالا وبينجامين بافارد وسيرجي جنابري وليروي ساني.

بينما سجل لفريق لايبزيج كل من كريستوفر نكونكو وداني أولمو ومارسيل هالستينبرغ.

اللاعب السنغالي كان احتفل بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 مع جماهير البايرن أمس خلال المباراة.

وكان ماني انضم للبايرن قادمًا من فريق ليفربول الإنجليزي بعد ست سنوات قضاها في صفوف النادي الإنجليزي.

وكان المدرب الألماني جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ أعرب عن سعادته بالفوز بلقب كأس السوبر الألماني مشيرًا إلى أن أداء فريقه فنيًا كان جيدًا بالمباراة.

ماني بديلًا لـ ليفاندوفسكي

يذكر أن تعاقد البايرن مع ماني جاء تعويضًا لرحيل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، المنضم حديثًا لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

وكان ماني قاد منتخب السنغال للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب المنتخب المصري كما قاد منتخب أسود التيرانجا للتأهل لكأس العالم 2022 بـ قطر أيضًا على حساب منتخب مصر.