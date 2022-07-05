نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أن يكون مشروع الدستور الجديد الذي سيصوت حوله التونسيون في 25 يوليو الجاري، يهيئ لعودة الاستبداد.

روح الثورة

وقال سعيد في رسالة موقعة من قبله ونشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، إن مشروع الدستور يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات.

وأكد أن النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدًا عن كل محاولات التوظيف.

وأضاف أن الدستور روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات، مؤكدًا أن يوم الاستفتاء مناسبة لإنقاذ الدولة.

صوتوا بـ”نعم”

ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التصويت بـ”نعم”، متهمًا منتقدي المشروع الجديد بأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في كل بنوده وأحكامه ولم ينظروا إلى تركيبة المحكمة الدستورية وسحب الوكالة وتحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة، واصفا آراءهم بأنها افتراء.

وشدد سعيد على أن التاريخ لن يعود إلى الوراء ولن يعيد نفسه بكل تأكيد، مؤكدًا أن التوازن لا يختل بالنصوص وإنما بهيمنة الحزب أو التحالف الواحد.