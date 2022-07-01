انتقد جمعان الزهراني رئيس رابطة الأهلي في الرياض والشرقية، استمرار بقاء موسى المحياني في منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم بالنادي معربًا عن أسفه بهبوط الفريق لـ دوري يلو.

جمعان الزهراني – رئيس رابطة الأهلي في الرياض والشرقية :

كل النقاد الذين ليسوا من الأهلي طالبوا بتغيير المدرب .. و"المحياني" استفز الجمهور الأهلاوي ! ..

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/2Y1kz8kdQ0 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 30, 2022

جماهير الراقي كانت طالبت في موسم 2021/2022 مرارًا وتكرارًا برحيل المحياني ورئيس النادي ماجد النفيعي ولكن دون جدوى حتى هبط الفريق.

الوضع محزن لعشاق الراقي

وتحدث الزهراني لـ قناة 24 الرياضية بحزن شديد قائلًا: “أقدم التعازي إلى أسر عشاق الراقي، لم نكن نتصور في يوم من الأيام أن هذا الصرح الشامخ والنادي العظيم الذي يمتد تاريخه لـ80 عامًا، وبناه الرمز عبد الله الفيصل ورجالات الراقي، وكان الداعم الأول للمنتخبات في جميع الألعاب، لم نتصور هذا الأمر، كانت صدمة لم يتصورها أحد من الرياضيين نهائيًا”.

وتابع رئيس رابطة مشجعي النادي: “حذرنا وطالبنا كثيرًا، والإدارة (أذن من طين وأذن من عجين)، طالبنا ماجد النفيعي، رئيس الأهلي، بتغيير المدرب وتغيير الإداري موسى المحياني، وكل النقاد الذين ليسوا من الأهلي، طالبوا بتغيير المدرب وموسى المحياني، وقلنا نعطي فترة لموسى ونصبر قليلًا، ولكن هذا الرجل أبهر جمهور الأهلي، وخرج بتصريح مستفز للجمهور الأهلاوي، بدلًا من أن يقوم بتعزية الجماهير، يقول لن أرحل وسأعمل وأعمل، وهذا كان تصريحًا مستفزًا لأي رياضي، هذا الرجل أتعبنا كثيرًا وهدم نادينا”.

وكان ماجد النفيعي رئيس الراقي قال أول أمس الأربعاء في تصريحات إعلامية إن المحياني باق في منصبه ولن يرحل عن الفريق رغم الهبوط.