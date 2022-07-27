أبدت رابطة مشجعي أتلتيكو مدريد في العالم رفضها التام لاحتمالية تعاقد النادي مع نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رابطة مشجعي أتلتيكو ترفض صفقة رونالدو

وقالت الرابطة في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “بالنظر إلى احتمال أن يكون توقيع كريستيانو أكثر من مجرد شائعة ليس لها أي أساس، فإننا نعرب عن رفضنا التام لتعاقد مفترض بينه ونادينا”.

وأضافت الرابطة: “اللاعب المذكور يمثل نقيضًا للقيم التي تشكل السمات المميزة للأتلتي، مثل الجهد والكرم والبساطة والتواضع، من جانب أولئك الذين يريدون الدفاع عن قيمنا”.

وتابع: “حتى مع افتراض، وهو أمر غير مرجح، أن يكون هناك لاعب ما في مرحلة انحدار واضحة مثل رونالدو، قادر على تأمين الفوز بلقب، فلن نقبل التعاقد معه، نطالب النادي باستبعاد انضمامه المحتمل، إذا كان قد تم طرح هذا في لحظة ما”.

كريستيانو يعود لمانشستر

وكان كريستيانو رونالدو قد عاد إلى مدينة مانشستر بالأمس بعد غيابه عن جولة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث يرغب في عقد جلسة مع مسؤولي يونايتد، وسط تمسك باستمراره.

وأكدت تقارير صحافية رغبة كريستيانو في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، والانضمام إلى فريق آخر يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.