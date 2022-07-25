يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يقترب من البقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالموسم الرياضي الجديد.

كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر:

وعاد كريستيانو رونالدو إلى مدينة مانشستر، مساء اليوم الاثنين، حيث يرغب في عقد جلسة مع مسؤولي مع يونايتد، تمهيدًا لحسم مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك وفقًا لصحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية.

وفي الوقت ذاته، ينتظر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج، الجلسة التي ستجمعه بالبرتغالي رونالدو، على أمل إقناعه بتغيير رأيه.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن موقف مانشستر يونايتد واضح بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو، حيث تؤكد أنه ليس للبيع.

جدل بشأن مستقبل رونالدو:

ويُخيم الغموض على مصير رونالدو في الموسم المقبل، حيث لم ينضم إلى فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، وأكدت تقارير أن غيابه خلال الفترة الماضية لأسباب عائلية.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، والانضمام إلى فريق آخر يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.