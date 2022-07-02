حسم المدرب الأرجنتيني رامون دياز مصيره مع الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك بعد أن قاد الأزرق للفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت قناة TYC الأرجنتينية: إن دياز سيجدد عقده مع زعيم آسيا لمدة عام واحد مع خيار التجديد لعام إضافي.

سبب الإصرار على بقاء رامون دياز:

ذلك يأتي في ظل حرص إدارة الزعيم على استمرار استقرار الفريق من أجل المنافسة على البطولات بالموسم المقبل.

وكان دياز تولى تدريب الفريق الكروي الأول بـ الهلال في فبراير الماضي، خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي رحل بعد الخسارة من الأهلي المصري بنتيجة 4/ 0 في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات.