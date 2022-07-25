استعاد رامي ربيعة تألقه في مباراة فريقه الأهلي ضد الجونة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم، ونجح في هز الشباك بعد غياب لسنوات.

ربيعة يهز الشباك في الدوري المصري:

ونجح رامي ربيعة في هز الشباك خلال مباراة فريقه الأهلي ضد الجونة من رأسية مميزة عند الدقيقة 73، ليكون هذا الهدف هو الأول له في البطولة منذ 5 سنوات.

ويعود آخر هدف سجله رامي ربيعة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم، إلى مواجهة سموحة يوم 16 يوليو عام 2017.

فوز الأهلي ضد الجونة:

ولعب الأهلي ضد الجونة بالأمس على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري لكرة القدم، ونجح المارد الأحمر في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 51 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الـ15.