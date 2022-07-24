انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد المصري ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري لكرة القدم، باستعادة المارد الأحمر لنغمة الانتصارات والفوز بهدفين دون رد.

تعادل سلبي:

وبدأت مباراة الأهلي ضد الجونة التي أُقيمت على ملعب السلام بشكل سريع، حيث ضغط المارد الأحمر بقوة؛ أملًا في هز الشباك مبكرًا، ومرت تسديدة حمدي فتحي بجوار القائم.

وواصل أصحاب الأرض الضغط وسط تألق دفاعي من لاعبي الجونة، ومرت رأسية رامي ربيعة بجوار القائم، وأبعد دانيال كرة عرضية خطيرة، قبل أن يمسك الحارس عماد السيد عرضية من حسام حسن.

وطالب لاعبو المارد الأحمر بركلة جزاء بعد سقوط حسام حسن إثر التحام مع المدافع محمود الجزار، ولكن الحكم لم يحتسبها، ومرت تسديدة محمد مجدي أفشة بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الجونة بالتعادل.

فوز الأهلي ضد الجونة بثنائية:

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط المارد الأحمر ونجح أحمد عبدالقادر في تسجيل هدف رائع عند الدقيقة 53 بعد مراوغة أكثر من لاعب، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتمكن رامي ربيعة من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 73 برأسية مميزة، قبل أن يحصل المارد الأحمر على ركلة جزاء سددها التونسي علي معلول بنجاح عند الدقيقة 77، واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ضد الجونة بثنائية.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 51 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولكنه لديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عند 26 نقطة في المركز الـ15.