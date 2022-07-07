تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، طوال أيام مناسك الحج لهذا العام 1443هـ، من خلال قطار المشاعر المقدسة، لنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة بكل سهولة ويسر.

انطلاق قطار المشاعر للعمل:

عاد قطار المشاعر المقدسة للعمل والتشغيل مرة أخرى بعد توقف دام لعامين؛ بسبب جائحة كورونا، لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1443هـ.

وتقوم شركة سار بتشغيل وتسيير قطار المشاعر المقدسة لتوفير سبل الراحة للحجاج طوال رحلة الحج، ويبلغ طول القطار الواحد 300 متر، ومجموع طوله 6 كم، وتصل الطاقة الاستيعابية للقطار 72 ألف حاج في الساعة.

أسطول من العربات:

ويتكون المشروع من أسطول يحتوي على 16 قطارًا جاهزًا للتشغيل والتنقل بين 9 محطات إجمالًا، 3 منها في عرفات و3 في مزدلفة و3 في منى، ويتم التنقل بينها بجدول تشغيلي مكون من 5 حركات مخصصة حسب مناسك الحج.

ويتولى مركز التحكم مراقبة حالة المحطات والتواصل معهم من أجل تنظيم الحشود، عن طريق كاميرات موزعة في المحطات وسكة القطارات، يصل عددها حوالي 1.5 ألف كاميرا ثابتة ومتحركة.

قوات أمن المنشآت:

وتنطلق خدمات القطار ابتداءً من اليوم السابع من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق، لينقل ضيوف الرحمن عبر مساراته المتعددة في المشاعر المقدسة بين كل من عرفات ومزدلفة ومنى.

وتعمل قوات أمن المنشآت، في موسم الحج على تأمين قطار المشاعر المقدسة، وتنظيم الحشود من وإلى داخل المحطات عبر المسارات المؤدية إليها، وحفظ النظام داخل المحطات.

قطار المشاعر بالأرقام:

يشار إلى أن قطار المشاعر المقدسة هو خط سكة حديدية يربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة وهي: منى، وعرفات، ومزدلفة. بدأ تنفيذ المشروع في 2008 من خلال الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية السعودية المحدودة، بتكلفة إجمالية بلغت 6.650 مليار ريال سعودي، وتم افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010.

ويتكون المشروع من 17 قطارًا، تضم 204 عربات، وتستوعب كل عربة 300 راكب، وهناك عربتان إحداهما أمامية والأخرى خلفية للقيادة. ويبلغ طول المسار نحو 18.1 كيلومتر، ويرتفع بنحو 8- 10 أمتار عن سطح الأرض، ويصل إلى 45 مترًا عند منشأة الجمرات، وتبلغ طاقته الاستيعابية 72 ألف شخص في الساعة الواحدة. ويحتوي المشروع على تسع محطات، بطول 300 متر لكل محطة، تبدأ من مكة المكرمة، ثم يمر القطار بثلاث محطات في مشعر عرفات، وثلاث في مشعر مزدلفة، ثم محطة في بداية مشعر منى، وأخرى وسطه، وتكون المحطة الأخيرة عند الدور الرابع بجسر الجمرات.