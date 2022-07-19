رحل النجم الياباني الدولي تاكيفوسا كوبو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني رسميًّا بعد إعارته لأكثر من نادٍ.

كوبو ينضم لريال سوسيداد:

وأعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن شراء عقد تاكيفوسا كوبو صاحب الـ21 عامًا بشكل نهائي، بعد اجتياز الفحوصات الطبية، وسيرتدي القميص رقم 14 مع الفريق.

ويُعد تاكيفوسا كوبو أول لاعب يرتدي قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد، ليكون ثالث صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الفرنسي محمد علي شو، ونجم سيلتا فيغو السابق، برايس مينديز.

وكان تاكيفوسا كوبو قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في عام 2019، إلا أنه لم يُشارك نهائيًّا مع الفريق الأول لكرة القدم، وتمت إعارته إلى أندية ريال مايوركا، فياريال وخيتافي، قبل أن يرحل بشكل نهائي.

ريال مدريد يستعد للموسم الجديد:

على الجانب الآخر، سافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، وسيواجه برشلونة في أول ودياته، يوم 24 يوليو.