أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن رحيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الروماني كوزمين كونترا رسميًّا.

🎥| شكراً كوزمين كونترا 🤝 pic.twitter.com/pwJvq0Ckc6 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 4, 2022

كوزمين كونترا يرحل:

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات المدرب الروماني مع الفريق، وعلق قائلًا: “شكرًا كوزمين كونترا”.

وكانت إدارة نادي الاتحاد تعتزم تجديد عقد المدرب الروماني كوزمين كونترا، إلا أن ضياع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الأمتار الأخيرة دفعها للتفكير في الأمر ورحيله.

وارتبط اسم الاتحاد مؤخرًا بالتفاوض مع العديد من المدربين المميزين، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وكان آخرهم البرتغالي نونو سانتوس الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من الجماهير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد هذا الموسم:

تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت خلال منافسات هذا الموسم، إلا أن تراجعه في الأوقات الحاسمة حرمه من العودة لمنصات التتويج، حيث خسر صدارة الدوري آخر جولتين فقط، ليحصد الهلال اللقب.

كما خطف العميد الأنظار خلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ووصل إلى الدور نصف النهائي، ليكون المرشح الأقوى حظًّا للتأهل والتتويج باللقب، إلا أنه خسر أمام الفيحاء بهدف دون رد.