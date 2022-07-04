تواجد المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفرنسي رودي جارسيا، في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين.

رودي جارسيا يزور ملعب مرسول بارك:

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من زيارة رودي جارسيا لملعب مرسول بارك اليوم، للاطلاع على أرضية الملعب وغرفة الملابس والمرافق الأخرى.

وحرص نادي النصر على الترحيب بالفرنسي رودي جارسيا، ووضع لافتة خاصة له على شاشة ملعب مرسول بارك، وتكرر الأمر ذاته في الشاشات المؤدية إلى أرضية المستطيل الأخضر، ما أسعد المدير الفني.

ووصل جارسيا إلى الرياض بالأمس، من أجل الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، بعد توقيع على عقد رسمي لمدة موسمين.

النصر في الدوري:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 7 مواجهات.