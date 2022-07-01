أعلنت روسيا، مساء أمس الخميس، سحب قواتها من جزيرة الثعبان، وهي موقع إستراتيجي في البحر الأسود، فيما يعد نصرًا لأوكرانيا يمكن أن يخفف من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية.

انسحاب روسي

وقالت روسيا، إنها قررت الانسحاب من الجزيرة “في بادرة على حسن النوايا” كي تظهر أن موسكو لا تعرقل جهود الأمم المتحدة لفتح ممر إنساني يسمح بشحن الحبوب إلى خارج أوكرانيا.

أوكرانيا تعلق

في سياق متصل، قالت أوكرانيا إنها طردت القوات الروسية بعد هجوم شنته الليلة الماضية بالمدفعية والصواريخ.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تويتر “لم تعد هناك قوات روسية في جزيرة الثعبان. قامت قواتنا المسلحة بعمل رائع”.

بينما قالت الولايات المتحدة إنها ستقدم لكييف أسلحة ومساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار.

أمريكا تؤكد الدعم

وقال الرئيس الأمريكي، بعد قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد، إن واشنطن وحلفاءها في الحلف متحدون في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي “لا أعرف كيف ستنتهي الأمور، لكن النهاية لن تكون انتصار روسيا على أوكرانيا.. سنستمر في دعم أوكرانيا مهما طال الوقت”.