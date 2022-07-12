ألقت القوات الروسية القبض على امرأة روسية قامت ببيع مولودها؛ مقابل 3600 دولار؛ من أجل إجراء عملية تجميل في أنفها.

القبض على امرأة في روسيا باعت مولودها بـ3600 دولار كي تخضع لعملية تجميل بالأنف 💔! pic.twitter.com/Jakd9epk7c — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 12, 2022

وأوضحت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن المرأة تبلغ من العمر 33 عامًا، وتم احتجازها في أواخر مايو للاشتباه في الاتجار بالبشر.

وأشارت بيانات المسؤولين الروس إلى أن الأم التقت مع أحد السكان المحليين ووافقت على تسليم ابنها الوليد، مقابل مكافأة قدرها 200000 روبل أي 3600 دولار.