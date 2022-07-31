تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يغادر ملعب الأولد ترافورد خلال مباراة مان يونايتد ضد رايو فاليكانو، وذلك بعد إخراجه من المباراة بين شوطيها بأمر من المدرب الهولندي إريك تين هاج.

كيف أثار رونالدو الجدل ؟

وجمع رونالدو أغراضه وغادر الملعب قبل نهاية المباراة، ليثير الجدل من جديد حول مصيره مع الفريق الإنجليزي.

وكان رونالدو درس الرحيل عن اليونايتد، بسبب عدم مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2022/ 2023.

ملخص مباراة مان يونايتد ضد رايو فاليكانو:

وعاد رونالدو للمشاركة في مباراة مان يونايتد ضد رايو فاليكانو التي شهدت تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله اللاعب ديالو ثم تعادل الفريق الإسباني. وبالأمس، نشر رونالدو صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، توضح عودته إلى التدريبات الجماعية مع المستبعدين من موقعة أتلتيكو مدريد الإسباني، الودية.

وفي وقت سابق،أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أن فريقه لم يتفاوض مع النجم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال سيريزو: “لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو رونالدو، من المستحيل عمليًّا أن يأتي إلى أتليتكو مدريد”.

ودشنت جماهير الأتلتيكو وسمًا عبر “تويتر” بعنوان Contra Cr7 أو ضد قدوم النجم البرتغالي بالإسبانية، مما يعني رفضهم التام للصفقة بحسب ما ذكرته صحيفة Daily Mail البريطانية.