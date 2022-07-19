نبّه المركزُ الوطني للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران، جازان، عسير.

الحالة الجوية تمتد إلى الباحة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.