أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الحدود الشمالية إلى رياح نشطة، وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بحالة التنبيه المذكورة مدينة رفحاء، فيما تستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.

أمطار على جازان:

وفي وقت سابق؛ نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والدرب وبيش، والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الطقس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي عسير وجازان.

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والباحة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12- 30كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12- 35كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.