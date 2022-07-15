أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الباحة لرياح نشطة وسحب رعدية تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر كل من: الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، بالظواهر المذكورة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة.



تدني الرؤية الأفقية في عسير:

كما أشار إلى تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: أبها، وأحد الرفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

رياح وسحب رعدية في نجران:

وفي نجران تستمر حالة الرياح النشطة، والسحب الرعدية، وتدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران، ويدمة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة.