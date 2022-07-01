أوضح المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، أنه قادم للفريق من أجل تحقيق الفوز والانتصارات مع بطل مصر وإفريقيا.

ماذا قال ريكاردو سواريز ؟

وقال سواريز صاحب الـ47 عامًا في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: “سنلعب من أجل تحقيق الفوز والانتصارات، هنا لا بديل عن الفوز”.

وأضاف: “الدفاع عن شعار النادي داخل الملعب واجب على كافة عناصر الفريق، لا أحد فوق الفريق.. الأهلي فوق الجميع”.

وتابع: “تدريب فريق كبير بحجم الأهلي خطوة كبيرة في مشواري التدريبي.. أنا وجهازي الفني سنبذل كل ما لدينا في الفترة المقبلة لتحقيق الانتصارات”.

وأضاف: “لا بديل لنا إلا الفوز”.

وبدأ سواريز مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالأمس، حيث قاد التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر، وسيتم عقد مؤتمر صحافي لتقديمه، اليوم الجمعة.

مباريات مهمة في شهر يوليو:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 8 مباريات في شهر يوليو ضمن منافسات بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، الأمر الذي يصعب مهمة ريكاردو سواريز الذي يواجه بتروجيت، غدًا السبت.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الجونة في مباراة حاسمة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من الدوري المصري، حيث إنها ستمنحه صدارة الترتيب في الدور الأول.

وتُلاقي كتيبة ريكاردو سواريز فريق فيوتشر في الدوري المصري، يوم 12 يوليو، ثم يصطدم بفريق بيراميدز، يوم 16، وسيلعب الأهلي مع الإسماعيلي يوم 20، إلا أن هذه المواجهة قد تُؤجل في حالة تأهله إلى نهائي كأس مصر.

ويواجه الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة مجددًا، يوم 24، ضمن منافسات الدوري المصري، ثم يلعب مع مصر المقاصة، يوم 27، ويُختتم مواجهات الشهر الجاري بلقاء المقاولون العرب يوم 30.