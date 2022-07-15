أكدت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، أن زيارة بايدن ستضع “رؤية مشتركة” لمواجهة التحديات

فيديو | سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما آل سعود: زيارة بايدن ستضع "رؤية مشتركة" لمواجهة التحديات

#الإخبارية pic.twitter.com/ugAwQkHsxU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 14, 2022

حل المخاطر الوجودية

وأضافت أن زيارة جو بايدن لمملكة محورية للغاية لتحقيق السلام والازدهار لشعبينا والعالم.

وتابعت أنه لا يمكن حل المخاطر الوجودية التي تواجهنا دون وجود تحالف أميركي سعودي فعال.

وضع رؤية مشتركة

وأكدت أن زيارة الرئيس الأمريكي بايدن لحظة هامة لوضع رؤية مشتركة لكيفية مواجهة التحديات التي أمامنا.

وأكدت ريما بنت بندر أن السعودية وأمريكا يمكنهما قيادة الانتقال العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة.