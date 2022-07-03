كشف عبدالله البترجي، رئيس النادي الأهلي السابق، عن أمنيته بـ زيادة عدد أندية دوري المحترفين السعودي، لتفادي هبوط الأهلي لدوري يلو.

وكان الأهلي هبط لـ دوري “يلو” دوري الدرجة الأولى السعودي بعد التعادل مع نادي الشباب بدون أهداف في الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مطلب زيادة عدد أندية دوري المحترفين السعودي أهلاوي:

وقال البترجي عبر حسابه في “تويتر”: “لا زال هناك أمل لإحياء قلوب الأهلاويين والرياضة السعودية بقرار زيادة عدد أندية دوري المحترفين وحسب المعطيات، بأن هذه السنة من أنسب السنوات لعمل الزيادة”.

وأضاف البترجي: “وبسبب كأس العالم تم السماح من قبل الفيفا بالتعديل سواء في بداية الموسم الجديد أو أي تعديلات أخرى ارتأتها اتحادات الدول الذي طلبت الاستثناء وكل ذلك بسبب قيام كأس العالم بتوقيت مغاير عن أي كأس عالم سابق، لاسيما وأن العلاقة بين المملكة والفيفا في أفضل حالاتها”.

وأعربت جماهير الأهلي عن رغبتها في زيادة عدد أندية دوري المحترفين السعودي، لكي يضمنوا بقاء الراقي رغم صعوبة الأمر بسبب تأكيد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن موسم 2022/ 2023 لن يكون فيه أي زيادة في عدد الأندية بدوري المحترفين.

الأهلي يهبط مع الفيصلي والحزم:

يذكر أن الأهلي كان هبط مع الفيصلي والحزم لدوري يلو.