أكد نائب مدير جمعية الذوق العام، خالد العبدالكريم، أن تصوير الآخرين من أبرز ظواهر مخالفة الذوق العام ومخالفتها 500 ريال.

ADVERTISEMENT

فيديو | نائب مدير جمعية الذوق العام د خالد العبد الكريم: تصوير الآخرين من أبرز ظواهر مخالفة الذوق العام ومخالفتها 500 ريال والأسئلة الشخصية مثل "متى تتزوج" مخالفة لذوق العام#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/2IbfSyKYS8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2022

ADVERTISEMENT

وشدد العبدالكريم، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، على أن الأسئلة الشخصية مثل “متى تتزوج” مخالفة للذوق العام.

أبرز المخالفات:

وتابع أنه يجب التركيز على الجيل الجديد لمنع مخالفات الذوق العام، مشيرًا إلى أن أبرز مخالفات الذوق العام منها رمي المخالفات والسجائر في المجمعات العامة والملابس والإزعاج وترويع الناس بالضوضاء.