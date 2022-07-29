أكد نائب مدير جمعية الذوق العام، خالد العبدالكريم، أن تصوير الآخرين من أبرز ظواهر مخالفة الذوق العام ومخالفتها 500 ريال.
فيديو | نائب مدير جمعية الذوق العام د خالد العبد الكريم: تصوير الآخرين من أبرز ظواهر مخالفة الذوق العام ومخالفتها 500 ريال والأسئلة الشخصية مثل "متى تتزوج" مخالفة لذوق العام#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/2IbfSyKYS8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2022
وشدد العبدالكريم، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، على أن الأسئلة الشخصية مثل “متى تتزوج” مخالفة للذوق العام.
أبرز المخالفات:
وتابع أنه يجب التركيز على الجيل الجديد لمنع مخالفات الذوق العام، مشيرًا إلى أن أبرز مخالفات الذوق العام منها رمي المخالفات والسجائر في المجمعات العامة والملابس والإزعاج وترويع الناس بالضوضاء.
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