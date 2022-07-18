أعرب المهاجم السنغالي ساديو ماني عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، متمنيًا التتويج بجميع الألقاب.

ساديو ماني سعيد بالانضمام للبايرن:

وانتقل ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي الحالي بعقد يمتد لثلاث سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بعد مسيرة مميزة معه بدأت منذ عام 2016.

وتحدث ماني خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”، قائلًا: “كل لاعب لديه هدف بكل تأكيد، وهدفي بسيط للغاية وهو الفوز بكل لقب ممكن مع هذا النادي العظيم”.

وأضاف: “عندما تلعب مع بايرن ميونيخ، يتوجب عليك الفوز بالألقاب، أنا محظوظ بكوني جزءًا من هذا الفريق، وأريد الفوز بكل الكؤوس الممكنة مع زملائي”.

واختتم ساديو ماني تصريحاته قائلًا: “وقعت في حب المدينة منذ فترة تواجدي مع سالزبورج، هذه المدينة واحدة من الأفضل بالنسبة لي، والأشخاص هنا لطاف، أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا”.

الاستعداد للموسم الجديد:

وبدأ بايرن ميونيخ الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، وسيواجه كل من دي سي يونايتد يوم 21 من شهر يوليو الجاري، ثم مانشستر سيتي بعدها بثلاثة أيام، قبل مواجهة لايبزيج في السوبر الألماني يوم 30.