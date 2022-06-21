وصل نجم ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني إلى مدينة ميونيخ الألمانية، اليوم الثلاثاء، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف البايرن.

ساديو ماني في ألمانيا

وينتهي عقد ساديو ماني صاحب الـ30 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الموسم الرياضي المقبل، إلا أنه أبدى رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وبدء رحلة جديدة.

ونشر مراسل شبكة “سكاي سبورت”، فلوريان بليتنبرغ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لوصول طائرة ساديو ماني إلى مطار ميونيخ رسميًا.

وأوضح بليتنبرغ في تغريدة أخرى أن ماني يخضع للفحوصات الطبية الآن، على أن يتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق، فيما أكدت تقارير صحافية أن نادي بايرن ميونيخ سيقدم اللاعب في ملعب “أليانز أرينا”، يوم غد الأربعاء.

تعويض رحيل ليفاندوفسكي

ويأتي تعاقد بايرن ميونيخ مع ماني، لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي طلب مغادرة البافاري هذا الصيف، للانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني.