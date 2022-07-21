تأكد استمرار حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الموسم المقبل، ما أسعد جماهير العميد.

نونو سانتو يوافق على بقاء غروهي

وأكدت تقارير صحافية الفترة الماضية أن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو يرغب في رحيل غروهي، والتعاقد مع حارس مرمى يُجيد بناء الهجمة واللعب بالقدمين، ما أحزن الجماهير التي أشادت بمارسيلو وطالبت باستمراره.

ولفت الإعلامي منار شاهين إلى أن نونو سانتو وافق على بقاء غروهي، وأبدى بعض الملاحظات الفنية على أداءه في المباريات، وسيعمل على تحسين هذه الأمور بشأن بناء الهجمة من الخلف خلال معسكر الفريق في النمسا.

نونو سانتو يستعد لبدء مهمته

ومن المقرر أن يصل نونو سانتو، اليوم الخميس، إلى جدة، تمهيدًا لبدء مهمته رسميًا مع الاتحاد، حيث بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم إجراء الفحوصات الطبية بالأمس قبل المعسكر الخارجي.

وسيُغادر الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا، يوم 23 يوليو، على أن تكون العودة إلى جدة يوم 13 أغسطس، وسيخوض 4 مباريات ودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).