كشف وكيل أعمال روي فيتوريا، كريم أبو سليمان سبب رفض المدرب البرتغالي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الموسم الرياضي المقبل.

فيتوريا يرفض تدريب الشباب

وقال أبو سليمان: “المدرب البرتغالي كان يمتلك عرضًا من نادي الشباب بالفعل، ولكنه وافق على تدريب منتخب مصر، لأنه وجد هناك مشروعًا ملائمًا لطموحاته”.

وتابع خلال تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس 1″، قائلًا: “عقد فيتوريا مع منتخب مصر يمتد لـ4 سنوات، وهو يتطلع للمشاركة مع الفريق في كأس العالم 2026″.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مؤخرًا عن تعيين روي فيتوريا مدربًا للمنتخب رسميًّا لمدة 4 سنوات حتى 2026، وذلك خلفًا للمدير الفني إيهاب جلال الذي تولى المهمة في 3 مباريات فقط قبل أن تتم إقالته.

مسيرة مميزة

ويملك المدرب البرتغالي مسيرة مميزة، حيث درب العديد من الأندية في بلاده، قبل أن ينتقل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ويحقق إنجازات جديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).