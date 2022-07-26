كشف نادي الهلال، سبب غياب كل من سالم الدوسري وناصر الدوسري عن تدريبات الفريق الكروي الأول اليوم.

الإنفلونزا تُغيب سالم الدوسري عن تدريبات الهلال:

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن الثنائي لم يشارك في تدريبات اليوم بعد تعرضهما للإنفلونزا.

وحتى الآن لم يُجر نادي الهلال أي صفقة في سوق الانتقالات الصيفية، بسبب العقوبة التي وقعت عليه جراء قضية لاعبه محمد كنو مع نادي النصر.

الهلال كان قد تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي في مايو الماضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي متحدث نادي النصر سابقًا قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.