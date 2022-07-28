ارتبط اسم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو بأكثر من ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبدى رغبته في الرحيل.

سبب صعوبة انضمام كريستيانو رونالدو لنابولي

وأكدت تقارير خلال الساعات القليلة الماضية، أن وكيل أعمال رونالدو، خورخي مينديز عرض موكله على نابولي، خاصة أنه سيشارك في دوري أبطال أوروبا خلال منافسات الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “ألماتينو” الإيطالية: “انضمام رونالدو إلى نابولي يعد أمرًا صعبًا للغاية، خاصة أن كريستيانو رونالدو يحصل على راتب كبير يصعب على الفريق الإيطالي دفعه لقائد المنتخب البرتغالي سنويًا”.

وتابعت: “الحد الأدنى لما سيحصل عليه رونالدو 8 ملايين يورو كراتب صافٍ في الموسم الواحد، وهو ما يعد صعبا على نابولي دفعه للاعب واحد، لذلك عملية انضمامه لفريق الجنوب معقدة لهذا السبب”.

رونالدو يسعى للرحيل

وكان رونالدو قد عاد إلى مدينة مانشستر مؤخرًا بعد غيابه عن جولة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث يرغب في عقد جلسة مع مسؤولي يونايتد، وسط تمسك باستمراره.

ويرغب رونالدو في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمدة موسم رياضي واحد، والانضمام إلى فريق آخر يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.