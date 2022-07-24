أكد المستشار القانوني عبدالرحمن الربعي، أنه لا يحق للبنك سحب سيارة منتهية بالتملك من العميل، إذا تأخر في السداد، دون أمر قضائي.

فيديو | المستشار القانوني عبدالرحمن الربعي: لا يحق للبنك سحب سيارة منتهية بالتملك من العميل دون أمر قضائي حيث يعد هذا التصرف جريمة جنائية وانتهاكا للخصوصية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Pc7vy5Rf9A — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2022

الحق في المطالبة الجنائية

وأضاف الربعي، خلال مداخلته على قناة الإخبارية: “يحق المطالبة الجنائية في هذا الأمر، لأنه للأشخاص حرمتهم ولهم مركباتهم الخاصة ومساكنهم، ولا يجوز تفتيشها إلا بأمر من النائب العام”.

التأكد من صحة عقد الإيجار

وتطرق المستشار القانوني لقضية العقود وقال : “المستأجر يجب أن يتأكد من أن عقد الإيجار يكون في صالحه، لأن أكثر العقود اللي مرت علينا عقود إذعان تكون في صالح المؤجر”.