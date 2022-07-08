أعرب النجم سعود عبدالحميد عن سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أنه كان يحلم بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

سعود عبدالحميد يتحدث عن بداياته

وكان نادي الهلال قد أعلن عن تعاقده مع نجم الاتحاد، سعود عبدالحميد في الميركاتو الشتوي الماضي بعقد يمتد حتى عام 2025، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

وتحدث سعود خلال تصريحاته في فيلم وثائقي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائلًا: “بدايتي كانت من المدرسة، ومن اكتشفني هو أحد المعلمين”.

وأضاف: “أهلي دعموني في كل شيء وساعدوني وشجعوني، أما المدرب رينارد في كأس العرب فقد أعطاني الثقة وطلب مني أنا أساعد مجموعة الشباب المشاركين في البطولة لأني كنت الأكبر سناً”.

المركز المفضل

وتابع سعود عبدالحميد: “في البداية لعبت في مركز المحور مع المدرب خالد العطوي في المنتخب، وبعد ذلك رجعت لمركز الظهير الأيمن، وأنا ألعب في أي مركز كأنه مركزي الأساسي”.

وعن مثله الأعلى في مركز الظهير الأيمن، علق قائلًا: “عالمياً أنا معجب في داني ألفيس، لأنه يستمتع وهو يلعب داخل الملعب، ومحلياً كنت معجباً بأحمد الدوخي، خصوصاً في العرضيات”.

تحقيق حلمه مع الهلال

واستكمل: “الهلال لم يقصر معي، كنت أحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية، وسعيد بتحقيق هذا الحلم، وأتمنى أن أحقق اللقب مع الفريق في المستقبل، سلمان الفرج وياسر الشهراني وسالم الدوسري هم اللاعبين الذين تمنيت أن أقابلهم”.

واختتم سعود عبدالحميد تصريحاته قائلًا: “جمهور الهلال يدعمني منذ لحظة توقيعي، والحمدلله أني ظهرت بصورة جيدة، وكنت سعيداً للغاية بوجود اسمي في قائمة الفريق لمونديال الأندية”.