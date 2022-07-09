وجهت السفارة الأمريكية في الرياض التهنئة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعربت القائم بأعمال السفارة مارتينا سترونغ، عن خالص امتنانها لاستعدادات المملكة وكرم ضيافتها، وسعيها لتمكين الحجاج من تأدية مناسك الحج.

وقالت السفارة الأمريكية لدى المملكة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: أحر التمنيات لأولئك الذين يحتفلون بعيد الأضحى في الولايات المتحدة وحول العالم.. نتمنى لكم خلال هذه العطلة ودائمًا عامًا مليئًا بالسلام والسعادة والصحة الجيدة”.

تهنئة سترونغ:

كانت القائم بأعمال السفارة، مارتينا سترونغ، وجميع منسوبي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، قدموا أمس الجمعة، التهنئة بالعيد.

وقالت القائم بالأعمال: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجميع أصدقائنا السعوديين.