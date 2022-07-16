أوضح برنامج سكني أن منتج البناء الذاتي يجب أن يكون على دفعات، بشرط استيفاء الشروط المحددة لكل دفعة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “منتج البناء الذاتي يكون على دفعات، ويتم تسليم الدفعات بشرط استيفاء الاشتراطات المُحددة لكل دفعة، ونأمل منك زيارة الجهة التمويلية لتتم إفادتك بكافة التفاصيل والإجراءات اللازمة”.

جاء ذلك ردًّا على استفسار على أحد المواطنين قال خلاله: “متى يتم إتاحة فك الرهن العقاري على أرض الإسكان حتى أقدر آخذ الدفعة الإضافية؟”.

تعليق الدعم:

وفي وقت سابق؛ أكد برنامج سكني أنه لضمان عدم تعليق الدعم السكني لمستفيدي منتج البناء الذاتي، يستوجب رفع شهادة الإشغال (إتمام البناء) عبر موقع صندوق التنمية العقارية الإلكتروني.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه في حال تعليق الدعم ستتم إعادة إيداع الدعم بأثر رجعي بعد تقديم شهادة الإشغال عبر الخدمات الإلكترونية.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.