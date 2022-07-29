أكد برنامج سكني أن باقات الدعم السكني خاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم، وتتم الاستفادة من الباقات من خلال توقيع عقد تمويلي على أحد المنتجات التالية: منتج وحدة سكنية جاهزة، منتج وحدة تحت الإنشاء، منتج البناء الذاتي.

ADVERTISEMENT

البناء الذاتي:

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار “البناء الذاتي” تتيح لهم اختيار “التصاميم الهندسية” التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، بالإضافة إلى خدمة “المقاول المعتمد” لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي “البناء الذاتي”، و”التصميم الداخلي”.

ADVERTISEMENT

موقع وتطبيق سكني:

كما يستعرض موقع وتطبيق “سكني” 115 مشروعًا سكنيًّا تحت الإنشاء تُوفّر نحو 150 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططًا سكنيًّا توفر ما يزيد على 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونيًا.

كما يُقدم سكني عددًا من الخدمات السكنية منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و”السوق العقاري”، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.