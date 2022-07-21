أكد برنامج سكني أنه يتوقف صرف الدعم السكني عن المستفيد عند حدوث بعض الحالات.

وأوضح البرنامج أن الحالات التي يتوقف فيها دعم سكني هي:

-تأخر المستفيد في سداد أي قسط من الأقساط المستحقة.

-في حال رغبة المستفيد في الإنهاء المبكر للمديونية الناشئة عن عقد التمويل العقاري (سواءً بالسداد المبكر أو بالتملك المبكر).

-الوفاة لا قدر الله.

هل يمكن للعزباء الحصول على دعم سكني؟

وفي وقت سابق؛ أكد برنامج سكني أن العزباء لا يمكنها التقديم كمتقدم رئيسي لعدم مطابقة شرط الأسرة، وإنما تكون مرفقة بطلب أحد الوالدين في حال كان أحدهما مطابقاً لشروط الاستحقاق.

وقال البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر: إنه يمكن معرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة ببرنامج سكني، من خلال زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي: هنا.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.