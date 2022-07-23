أوضح برنامج سكني الالتزامات الواجبة على مستفيدي البناء الذاتي، لتجنب إلغاء الاستفادة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “الالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي هي: 1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني. 2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات. 3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم. 4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق بشهادة الاشغال”.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين، قال خلاله: “عندي استفسار عن الأرض المقدمة من وزارة الاسكان هل لها مدة الأرض وتنسحب من المستفيد في حال أنه ما تم بناء الأرض؟”.

آلية منتج البناء الذاتي:

وفي وقت سابق؛ أوضح برنامج سكني أن منتج البناء الذاتي يجب أن يكون على دفعات، بشرط استيفاء الشروط المحددة لكل دفعة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “منتج البناء الذاتي يكون على دفعات، ويتم تسليم الدفعات بشرط استيفاء الاشتراطات المُحددة لكل دفعة، ونأمل منك زيارة الجهة التمويلية لتتم إفادتك بكافة التفاصيل والإجراءات اللازمة”.

جاء ذلك ردًّا على استفسار على أحد المواطنين قال خلاله: “متى يتم إتاحة فك الرهن العقاري على أرض الإسكان حتى أقدر آخذ الدفعة الإضافية؟”.