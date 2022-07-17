أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن بقاء المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

سيبولدي مستمر مع الأهلي:

وأشار النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم تجديد عقد سيبولدي ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم لموسم رياضي واحد حتى 2023.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع سيبولدي شهر مارس الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، بعد إقالة مدربه بيسنيك هاسي لتراجع النتائج.

هبوط الأهلي للمرة الأولى:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصحبة فريقي الفيصلي والحزم.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.