يمر النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي بفترة إدارية غير مستقرة، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وزارة الرياضة ترفض طلب الجمعية العمومية

وأكدت تقارير أن أعضاء النادي الأهلي الذهبيين أرسلوا خطابًا إلى وزارة الرياضة، من أجل طلب إضافة بند التصويت لحل مجلس الإدارة.

وسيتم رفض طلب الأعضاء الذهبيين وفقًا لـ”الشرق الأوسط”، لأن اللائحة التي تنص في المادة الـ15 الفقرة الخامسة من لائحة الأندية الرياضية على أنه لا يسمح بتعديل جدول أعمال الاجتماع الغير عادي.

هبوط الأهلي للمرة الأولى

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصحبة فريقي الفيصلي والحزم.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.