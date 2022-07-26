أطلقت سيدة عدة طلقات من مسدس في مطار دالاس لاف في أمريكا، مما تسبب في إصابة العديد من المسافرين بالذعر، حيث اختبأ معظمهم تحت الكراسي، قبل أن يتم إجلاؤهم وسط استمرار إطلاق النار.

ووثق مقطع فيديو اللحظة المرعبة التي سمع فيها المسافرون إطلاق النار دون أن يستطيعوا تحديد مصدرها في البداية، مما اضطرهم للاختباء خوفًا من إصابتهم، لكن لحسن الحظ، فإنه بعد وقت قصير من إطلاق النار، واجه ضابط شرطة في مكان الحادث المرأة وأصابها.

شهادة شهود العيان في مكان الحادث:

وشارك أحد شهود العيان بالفيديو قائلًا: الوضع فوضوي للغاية لا نعرف ماذا حدث للتو، لكن الناس تجري وتصرخ تهرب واحتمينا جميعًا، ولم يتم إبلاغنا بأي شيء، ثم بعد فترة قال: يبدو أن كل شيء هادئ الآن، لقد كانت تجربة مخيفة للجميع.

مصير مطلقة النار:

وقالت الشرطة: إنها نقلت إلى مستشفى باركلاند تحت الحراسة المشددة كما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أمرًا بإجلاء المسافرين وتأجيل الرحلات.

وقال رئيس شرطة دالاس، إيدي جارسيا: إن المرأة البالغة 37 عامًا دخلت دورة المياه في المطار قبل أن تخرج بمسدس وتطلق معظم الطلقات في السقف في منطقة الأمتعة، مضيفًا أن الشخص الوحيد الذي أصيب هو المشتبه به.

وأكدت الشرطة على أن المطار الأمريكي آمن حاليًّا، لكن لم يعرف بعدُ ما هو دافعها للقيام بهذا.