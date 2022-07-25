تُظهر الصور الصادمة حاويات الشحن العملاقة المحملة بالبضائع التي تنتظر التفريغ في ميناء أوكلاند في أمريكا، حيث قام سائقو الشاحنات بعرقلة الوصول إلى الميناء على الطرق؛ مما منع السفن من التفريغ في مركز الشحن الرئيسي.

وجاء تصرف السائقين بناءً على دخولهم في إضراب عن العمل منذ الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مزيد من الاضطراب في سلسلة التوريد التي تواجه بالفعل ضغوطًا تعجيزية من الصراع الروسي الأوكراني وقبله إجراءات الإغلاق الخاصة بشنغهاي وفقًا لسياسة زيرو كوفيد.

سبب الإضراب

وكان سائقو الشاحنات أعلنوا إضرابهم لأجل غير مسمى؛ اعتراضًا على مشروع قانون يُنقص من حقوقهم، وجادل العديد منهم بأنه يفسد استقلاليتهم ويقلب الطريقة التي يؤدون بها أعمالهم، حيث سيُطلب منهم إنفاق آلاف الدولارات على التأمين واستئجار المعدات.

وقال أحد السائقين المضربين عن العمل لوكالة رويترز: هذا القانون يعيق طموح كل شخص فينا لعيش الحلم الأمريكي الذي يزعمون تواجده.

وبدأت الاحتجاجات يوم الاثنين الماضي، وأدت إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى الميناء منذ ذلك الحين، وقد وثقت الصور الميناء وهو يعج بعشرات من حاويات الشحن المكدسة بلا مكان تذهب إليه.

أهمية ميناء أوكلاند في أمريكا

ويعد ميناء أوكلاند في أمريكا مركزًا رئيسيًا لصادرات كاليفورنيا الزراعية التي تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، والتي تشمل اللوز ومنتجات الألبان، وهو ثامن أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في الولايات المتحدة والذي يتعامل أيضًا مع الواردات مثل القهوة والإلكترونيات.

كما توقفت العمليات في ميناء شمال كاليفورنيا الأسبوع الماضي بعد أن استخدم المتظاهرون الأوتاد والمقطورات الجرارة لإغلاق البوابات.